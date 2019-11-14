Швейцарці завершують у Вінниці найбільший проєкт з енергоефективності в Україні

Швейцарська Конфедерація завершує реалізацію у Вінниці свого найбільшого на українських теренах проєкту з енергоефективності загальною вартістю 20,6 млн швейцарських франків.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

У четвер до обласного центру на фінальну зустріч представників Швейцарської Конфедерації з вінницькими партнерами у межах спільного проєкту з енергоефективності завітав посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Клод Вільде.

«Вінниця завжди мала проактивну позицію і пропонувала інноваційні рішення для підвищення енергоефективності у місті. Наразі, закриваючи проєкт з впровадження енергоефективності, ми не припиняємо співпрацю з Вінницею - ми продовжуємо наше партнерство у сфері урбаністичного розвитку та децентралізації. Ми маємо уже збірку історій успіху, і саме на цих історіях ми будуватимемо наше партнерство та співпрацю», - сказав Вільде.

Згідно з повідомленням, Вінниця – перше місто в Україні, з яким Швейцарська Конфедерація почала співпрацювати у своїх найбільших інвестиційних проєктах. Перший Меморандум про співпрацю між містом і урядом Швейцарії був підписаний 2006 року і стосувався реалізації проєкту «Цюріхські трамваї для Вінниці» загальною вартістю 3,9 млн швейцарських франків. У ході його реалізації місто безкоштовно отримало більше сотні вживаних трамвайних вагонів.

У 2011 році швейцарські партнери продовжили надання безповоротної фінансової підтримки у межах другого Меморандуму про взаєморозуміння. Він дав старт проєкту з енергоефективності, який включав три компоненти: модернізація системи теплопостачання трьох мікрорайонів, підвищення інституційної спроможності КП «Вінницяміськтеплоенерго» та «Європейська енергетична відзнака». Загальний обсяг фінансової підтримки безповоротного гранту з боку Швейцарії становив 20,6 млн швейцарських франків, внесок Вінниці – 207,2 млн грн.

Серед інших заходів у рамках співпраці зі швейцарськими партнерами біля будівлі міської ради побудували криту велопарковку та придбали велосипеди для працівників муніципалітету. Наразі велосипедами на постійній основі користуються 16 управлінців, інтерес до поїздок цим видом транспорту продовжує зростати.

Енергоефективні заходи у Вінниці поширюються й на заклади освіти. Окрім того, що протягом останніх років комплексно утеплюються приміщення садків та шкіл, на шкільних подвір’ях з’явились велопарковки, впроваджується роздільний збір відходів, а вчителі дедалі більше говорять зі школярами про причини і наслідки глобального потепління та інші екологічні проблеми.

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Загалом заходи для підвищення енергоефективності на території міста систематизовані в офіційному документі "План дій зі сталого енергетичного розвитку". Їхнє виконання розплановане на певні етапи. Такий комплексний підхід дозволив місту отримати вже перші результати та у 2015 році першими в Україні і навіть першими на теренах Східної Європи здобути «Європейську енергетичну відзнаку» (2019-го Вінниця успішно пройшла повторний аудит і підтвердила її). Під час зустрічі представник офісу ЄЕВ вручив міському голові Сергію Моргунову відповідний сертифікат.