Херсонелектротранс підписав кредитний договір з ЄБРР

На інвестиційному форумі в Маріуполі Херсонелектротранс підписав кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку на закупівлю нових тролейбусів та модернізацію контактної мережі.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

«Під час інвестиційного форуму RE: THINK в Маріуполі МКП «Херсонелектротранс» підписав кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЄБРР надасть Херсону кредит у розмірі 10 млн євро для закупівлі 50 нових тролейбусів та 1,5 млн євро на модернізацію та розширення контактної мережі.

Херсон є 15-тим містом України, де реалізується такий проєкт. Він стартував у лютому 2019 року, і за цей час місту вдалось виконати всі умови ЄБРР для отримання кредиту.

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Кредитний договір підписували головний банкір Українського офісу ЄБРР Дарія Кочубинська, керівний директор у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький, директор КП "Херсонелектротранс" Єгор Устинов та перший заступник міського голови Херсону Ігор Козаков.

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня 2019 року депутати Херсонської міськради 35 голосами підтримали рішення про погодження МКП «Херсонелектротранс» отримання кредиту від ЄБРР для закупівлі нових тролейбусів та розширення контактної мережі.