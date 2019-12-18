У Європарламенті вважають, що прем'єр Мальти має піти у відставку

Європарламентарії вважають, що перебування на посаді чинного прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската гальмує розслідування убивства у 2017 році журналістки Дафне Каруани Галіції.

На цьому наголошується в ухваленій у середу резолюції Європарламенту, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«У резолюції Європарламент висловив занепокоєння відносно того, що, доки прем'єр-міністр залишатиметься на своїй посаді, існуватиме реальний ризик неналежного проведення розслідування», - заявили у ЄП.

У тексті резолюції також згадуються обвинувачення у корупції та відмиванні грошей, висунуті проти мальтійського прем'єра.

«Розвиток подій на Мальті упродовж останніх років призвели до серйозних і сталих загроз верховенству права, демократії та основоположних свобод», - наголосили європарламентарії.

Вони також висловили особливі занепокоєння станом свободи ЗМІ, незалежності судової системи та поліції, свободи вільних зібрань та дотримання принципу незалежності гілок влади на Мальті.

Як повідомлялося, мальтійська журналістка Дафне Каруана Галіція була вбита восени 2017 року. Раніше вона скаржилася на погрози на свою адресу.