Вбивство журналістки: прем’єр Мальти оголосив, що у січні піде у відставку

Прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат 1 грудня оголосив про намір піти у відставку на тлі кризи через вбивство журналістки-розслідувача Дафне Каруани Ґаліції.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Виступаючи на національному телебаченні, Мускат заявив, що попросить правлячу Лейбористську партію розпочати процес обрання його наступника 12 січня", - йдеться в повідомленні.

Відставки Муската вимагають протестуючі, через розслідування вбивства журналістки Ґаліції.

30 листопада у співучасті у злочині звинуватили впливового бізнесмена Йорґена Фенеха, який нібито посилається на зв’язки з урядовцями.

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Як зазначають ЗМІ, до вбивства можуть бути причетні колишній керівник офісу прем’єр-міністра та колишній міністр туризму, які подали у відставку минулого тижня. Вони заперечують причетність до злочину та зв’язки з бізнесменом.

Журналістка-розслідувачка Дафне Каруана Ґаліція, що критикувала владну еліту Мальти, була вбита 16 жовтня 2017 року. Невідомі підклали вибухівку в її машину, припарковану біля будинку, де 53-річна жінка жила з чоловіком і трьома синами.

Вбивство викликало протести в країні і критику мальтійської влади з боку міжнародної журналістської спільноти.

Фото: picture-alliance/dpa