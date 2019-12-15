У КНДР заявили про готовність придушувати "ядерну загрозу з боку США"

Військове керівництво КНДР заявило, що в країні розробляється стратегічна зброя, покликана протидіяти ядерній загрозі, яка нібито походить від США.

Як інформує агентство ЦТАК, про це заявив начальник генштабу Корейської народної армії Пак Чен Чхон.

«Дуже радий з того, що останніми днями Академія національної оборони один за одним успішно проводить випробування, які мають велике значення, і досягає величезних успіхів у зміцненні обороноздатності», - йдеться в заяві.

Як зазначається, досвід, отриманий в ході недавнього випробування, буде застосовуватися при розробці стратегічної зброї КНДР «для міцного і надійного стримування та придушення ядерної загрози з боку США».

Пак Чен Чхон підкреслив, що КНДР накопичила «переконливу силу», аби бути готовою до різних політичних і військових провокацій.

«В обставинах гострої ситуації протиборства ворожі сили, в тому числі США, мусять остерігатися промов і поведінки, які дратують нас. Тільки тоді вони можуть спокійно проводити кінець року», - застеріг начальник генштабу північнокорейської армії.

Як повідомлялося, 14 грудня влада Північної Кореї заявила про успішне випробування, проведене на полігоні для запуску ракет великої дальності.

При цьому Академія національної оборони Північної Кореї не уточнила, що саме тестували. Припускається, що випробування могли включати технології для поліпшення міжконтинентальних балістичних ракет, які потенційно можуть досягти США.