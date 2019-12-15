КНДР могла випробувати двигун для міжконтинентальної ракети - експерт

Військові Північної Кореї могли провести на полігоні тестування двигуна для міжконтинентальної балістичної ракети.

Таке припущення зробили південнокорейські фахівці з Інституту дослідження Далекого Сходу, який діє в Сеулі повідомляє АР.

«Північна Корея, згадавши про ядерне стримування, дала зрозуміти, що вона випробувала не ракетоносій, а двигун для міжконтинентальної балістичної ракети», - заявив аналітик цього інституту, колишній офіцер Кім Дон Юб.

Експерт також зазначив, що Північна Корея оголосила конкретну тривалість випробування. І це може вказувати на великий двигун на рідкому ракетному пальному.

Як повідомлялося, в суботу, 14 грудня, влада Північної Кореї заявила про успішне випробування, проведене на полігоні для запуску ракет великої дальності, при цьому не уточнивши, що саме тестували.