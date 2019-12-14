У КНДР заявили про чергове ракетне випробування

«Північна Корея заявила про успішне проведення ще одного критичного випробування на своєму майданчику для запуску ракет великої дальності», - йдеться у повідомленні.

Пуск був здійснений у п'ятницю ввечері. Академія оборонних наук Північної Кореї не уточнила, що саме вони тестували.

Передбачається, що випробування могли включати технології для поліпшення міжконтинентальних балістичних ракет, які потенційно можуть досягти континентальної частини Сполучених Штатів.