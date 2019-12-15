Екопротести в аеропорту Амстердама: майже три десятки затриманих

В аеропорту “Схіпхол”, який обслуговує столицю Нідерландів, затримали 26 учасників кліматичних протестів.

Про це повідомляє NOS.

“26 осіб були затримані. За даними Greenpeace, більшість із них згодом відпустили”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько двадцяти екоактивістів прикували себе ланцюгами до стовпів. Акція протесту тривала кілька годин.

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Як повідомляв Укрінформ, кількасот осіб із Greenpeace та Extinction Rebellion сьогодні проводили акцію протесту в торговому центрі в аеропорту Амстердама.

Вони вважають летовище великим забруднювачем довкілля, тож вимагають зменшення кількості польотів - передусім на невеликі відстані.

Фото: nos.nl