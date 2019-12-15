Екопротести в аеропорту Амстердама: майже три десятки затриманих
Укрінформ
В аеропорту “Схіпхол”, який обслуговує столицю Нідерландів, затримали 26 учасників кліматичних протестів.
Про це повідомляє NOS.
“26 осіб були затримані. За даними Greenpeace, більшість із них згодом відпустили”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що близько двадцяти екоактивістів прикували себе ланцюгами до стовпів. Акція протесту тривала кілька годин.
Як повідомляв Укрінформ, кількасот осіб із Greenpeace та Extinction Rebellion сьогодні проводили акцію протесту в торговому центрі в аеропорту Амстердама.
Вони вважають летовище великим забруднювачем довкілля, тож вимагають зменшення кількості польотів - передусім на невеликі відстані.
Фото: nos.nl