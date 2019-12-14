В аеропорту Амстердама під час протестів затримали екоактивістів

У торговому центрі, розміщеному в аеропорту “Схіпхол”, під час кліматичних протестів затримали мітингувальників.

Про це повідомляє NOS.

“Кілька сотень людей з Greenpeace та Extinction Rebellion сьогодні провели акцію протесту в торговому центрі. Вдень правоохоронці затримали учасників акції. Кількість затриманих невідома”, - йдеться у повідомленні.

Десятки активістів відмовилися покинути будівлю торговельного центру, і їх затримали.

Зазначається, що згодом було надано дозвіл на проведення акції на вулиці.

Мітингарі кажуть, що аеропорт залишається великим забруднювачем в умовах кліматичної кризи. І попри це його територія збільшується, забруднення стає ще більше.

Активісти вважають, що потрібно зменшити кількість польотів. Передусім на невеликі відстані, особливо якщо залізниця пропонує хорошу альтернативу.

Фото: ANP, NOS.