Екоактивісти штурмували Єврораду у Брюсселі перед самітом ЄС

Напередодні саміту лідерів країн-членів ЄС у Брюсселі понад 60 активістів міжнародної неурядової природоохоронної організації Greenpeace штурмували будівлю Європейської ради.

Вони піднялися на підмостки і вивісили величезний банер про надзвичайний стан у сфері клімату, повідомляє The Brussels Times.

Як зазначається, екологічна група оголосила про свою акцію невдовзі після шостої ранку в четвер та розмістила фотознімки великої групи активістів, одягнутих у яскраві шоломи і куртки, перед підйомом на будівлю.

"Щось наближається", - написала група у Twitter, вимагаючи від лідерів ЄС "діяти зараз", поряд із хештегом #HouseOnFire.

Представники Greenpeace використали пожежну машину, яка повинна була допомогти їм піднятися на будівлю Європейської ради, а також надіслати символічне повідомлення про невідкладність дій політикам.

BREAKING: As European gov leaders meet in Brussels to discuss climate targets for 2050, 61 activists from @greenpeace_be arrived in a fire engine to *symbolically* bring fire and some smoke the EU summit venue to say this is a #ClimateEmergency - Act NOW!#HouseOnFire #EUCO pic.twitter.com/xpkseCYEJv — Greenpeace (@Greenpeace) December 12, 2019

"61 активіст прибув на пожежній машині, щоб символічно принести вогонь і дим до місця проведення саміту ЄС, щоб сказати, що це надзвичайний кліматичний стан, і потрібно діяти негайно", - йдеться у заяві групи.

Під час протесту, що тривав до 8.30 за місцевим часом, активісти пройшли по підмостках навколо будівлі, демонструючи банери різними мовах із закликами до дій у зв’язку з надзвичайною ситуацією, яка склалася з кліматом.

На місце прибула поліція, однак арештів здійснено не було. Акція призвела до перебоїв у русі автотранспорту в європейському кварталі Брюсселя.

Як повідомляв Укрінформ, лідери країн-членів ЄС зберуться на дводенному саміті в Брюсселі 12 грудня.

Очікується, що вони продовжать економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців, а також заслухають доповідь щодо ситуації з виконанням Мінських угод.

Фото: @Greenpeace