Берлін вирішив оголосити "надзвичайну кліматичну ситуацію"

Парламент німецької столиці погодився з необхідністю оголошення так званої "надзвичайної кліматичної ситуації" (Klimanotlage).

Про це повідомляє Радіо Берлін-Бранденбург.

"Сенат оголосив «надзвичайну ситуацію з кліматом». Таким чином, (керівна, - ред.) коаліція посилює свої кліматичні цілі: до 2050 року різко зменшити викиди, що пошкоджують клімат", - йдеться у повідомленні.

Мер Берліна Міхаель Мюллер (Соціал-демократична партія) наголосив на бажанні піти далі від задекларованих раніше цілей — скоротити викиди CO2 на 85% у порівнянні з 1990 роком.

"Ми хочемо досягти значно більше, ніж це 85 відсотків", - сказав Мюллер.

Утім, конкретних нових цілей парламентарії не окреслили.

Опозиція до коаліції (в яку входять есдеки, Зелені та Ліві) вже розкритикували такий підхід.

Слід зауважити, що Берлін знизив "градус" первинної пропозиції – поголосити "надзвичайний кліматичний стан". Ініціаторами внесення законодавчих змін виступили екологи, була розміщена петиція, яка набрала понад 43 тисяч голосів.

Нагадаємо: Берлін далеко не перше місто в Німеччині, яке робить особливий наголос на кліматичних цілях — таких по всій країні вже близько 50.