Польща не обіцяла жодних дат приєднання до “Зеленої угоди”

Польща як країна, яка єдина на саміті ЄС утрималася від приєднання до “Зеленої угоди” (план перетворення Європи на кліматично-нейтральний континент до 2050 року), не представила жодних термінів приєднання до цього проєкту.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Interia.pl.

“На сьогодні ми не говоримо про жодну дату (приєднання до угоди)”, - підкреслив Моравецький.

Він зазначив, що Польща не винна в тому, що перебуває у гіршій економічній, технологічній, соціальній, і, насамперед, енергетичній ситуації, ніж багато країн ЄС. Відтак, до “Зеленої угоди” Польща йтиме своїм темпом.

Моравецький наголосив, що є багаті країни ЄС, які прагнутимуть досягнути кліматичної нейтральності вже в 30-х роках цього століття.

“Це дуже дорогий процес, але є дуже багаті країни, які не мають досвіду комунізму, гігантського економічного сповільнення і величезних втрат у результаті неефективної комуністичної системи. Тому ці країни можуть собі дозволити інші темпи, а ми наш темп (трансформації) пристосуємо до стану нашої економіки, до того, що нас чекає, а також до того, яким буде фонд справедливої трансформації і наскільки Польща зможе його використовувати”,- наголосив польський прем’єр.

Він звернув увагу, що в підсумкових положеннях саміту з’явився документ про створення фонду справедливої трансформації у розмірі 100 млрд євро на перспективу найближчих семи років для підтримки енергетичної трансформації.

Моравецький висловив надію, що значна частина коштів цього фонду піде на енергетичну трансформацію в РП, таким чином, щоб вона стала “безпечна й економічно корисна”.

За словами польського прем’єра, рішення саміту ЄС є позитивними для Польщі, що з одного боку зобов’язує країну до дій, а з іншого – дає поле до маневру.

Як інформувалося, напередодні під час саміту ЄС у Брюсселі лідери країн Спільноти підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року.