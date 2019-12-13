Польща не обіцяла жодних дат приєднання до “Зеленої угоди”

Польща не обіцяла жодних дат приєднання до “Зеленої угоди”

Укрінформ
Польща як країна, яка єдина на саміті ЄС утрималася від приєднання до “Зеленої угоди” (план перетворення Європи на кліматично-нейтральний континент до 2050 року), не представила жодних термінів приєднання до цього проєкту.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Interia.pl.

“На сьогодні ми не говоримо про жодну дату (приєднання до угоди)”, - підкреслив Моравецький.

Він зазначив, що Польща не винна в тому, що перебуває у гіршій економічній, технологічній, соціальній, і, насамперед, енергетичній ситуації, ніж багато країн ЄС. Відтак, до “Зеленої угоди” Польща йтиме своїм темпом.

Моравецький наголосив, що є багаті країни ЄС, які прагнутимуть досягнути кліматичної нейтральності вже в 30-х роках цього століття.

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“Це дуже дорогий процес, але є дуже багаті країни, які не мають досвіду комунізму, гігантського економічного сповільнення і величезних втрат у результаті неефективної комуністичної системи. Тому ці країни можуть собі дозволити інші темпи, а ми наш темп (трансформації) пристосуємо до стану нашої економіки, до того, що нас чекає, а також до того, яким буде фонд справедливої трансформації і наскільки Польща зможе його використовувати”,- наголосив польський прем’єр.

Він звернув увагу, що в підсумкових положеннях саміту з’явився документ про створення фонду справедливої трансформації у розмірі 100 млрд євро на перспективу найближчих семи років для підтримки енергетичної трансформації.

Моравецький висловив надію, що значна частина коштів цього фонду піде на енергетичну трансформацію в РП, таким чином, щоб вона стала “безпечна й економічно корисна”.

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За словами польського прем’єра, рішення саміту ЄС є позитивними для Польщі, що з одного боку зобов’язує країну до дій, а з іншого – дає поле до маневру.

Як інформувалося, напередодні під час саміту ЄС у Брюсселі лідери країн Спільноти підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року.

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