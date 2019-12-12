Озоновий шар та парникові гази: Рада ухвалила “кліматичний” закон

Верховна Рада ухвалила закон "Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази" (0874).

Закон підтримали 322 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як ідеться в пояснювальній записці, закон спрямований на створення сприятливих правових, організаційних умов для виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері охорони озонового шару та запобігання зміні клімату, а також адаптацію законодавства України до законодавства ЄС.

Положеннями закону, зокрема, пропонується визначити повноваження центральних органів виконавчої влади; встановити основні вимоги до суб’єктів господарювання; встановити процедуру виведення з обігу контрольованих речовин та товарів, що їх містять; встановити вимоги щодо сертифікації персоналу та відповідного маркування обладнання; визначити порядки імпорту, експорту контрольованих речовин та товарів, що їх містять, а також поводження з відходами, що містять ці речовини.