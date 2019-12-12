У Раді можуть змінити допустимі норми забруднення повітря

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2296 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення".

Законопроєкт підтримали 270 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєктом пропонується доповнити Закон «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» положеннями щодо необхідності вжиття органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями заходів з недопущення перевищення рівнів шуму під час руху автомобільного транспорту в населених пунктах, а також щодо необхідності розробки програм оздоровлення атмосферного повітря і комплексних заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря та покращення стану здоров’я населення у разі перевищення державних медико-санітарних нормативів та/або нормативів екологічної безпеки на відповідній території.

Також пропонується доповнити перелік заходів щодо відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря викидами транспортних та інших пересувних засобів, визначений статтею 17 закону «Про охорону атмосферного повітря» положеннями щодо необхідності запровадження часового обмеження руху великовагових транспортних засобів територією густонаселених міст (з чисельністю населення понад 250 тис. осіб).

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Відповідну норму щодо заборони в’їзду та перевезення вантажів транспортними засобами з фактичною масою понад 8 т територією міст з чисельністю населення 250 і більше тисяч осіб з 6 до 11 години та з 17 до 21 години пропонується також внести у закон «Про автомобільний транспорт».

Автори проєкту передбачають, що ухвалення закону сприятиме зниженню рівня забруднення атмосферного повітря та шуму у містах із значною кількістю населення, що сприятиме покращанню здоров’я населення та підвищенню тривалості життя українців.