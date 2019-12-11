В Україні створять майданчик для спілкування журналістів та екологів
Як повідомляє пресслужба комітету, таке рішення було озвучене під час науково-практичної конференції “Екологія і безпека. Критичні межі”, що пройшла у Запоріжжі.
“Зважаючи на важливість екологічних питань для кожної людини, перед медіа стоїть завдання розповідати про складні екологічні проблеми широкій аудиторії у доступній формі. На жаль, екологічна тематика не посідає належне місце у вітчизняних мас-медіа... Тож Держкомтелерадіо планує створити майданчик для комунікацій, спілкування, журналістів різних видів медіа з науковцями, представниками громадських об’єднань”, - ідеться в повідомленні.
Як наголошується, це необхідно не лише для того, аби медійники отримали від експертів знання про екологічні проблеми, а й дозволить створити пул журналістів, зацікавлених у просуванні теми екологічної безпеки серед громадян.
За даними Держкомтелерадіо, трохи більше ця тема представлена в регіональних ЗМІ, де журналісти реагують на забруднення води в місцевих річках, на підозрілі викиди в повітря невідомих речовин сусіднім підприємством, на традиційний осінній/весняний пал на полях чи в городах тощо. Але ніколи не пов’язують ці негаразди з загальнонаціональною чи регіональною екологічною політикою. Тож майданчик для комунікацій має виправити цю ситуацію