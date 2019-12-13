Країни ЄС ухвалили "Зелену угоду" Євросоюзу

Лідери країн ЄС, які зустрілися у четвер у Брюсселі для проведення Європейського саміту, підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року.

При цьому країни ЄС врахували особливу позицію Польщі, яка потребує більше часу, щоб адаптуватися до цієї мети, виходячи із суттєвої енергетичної залежності від вугілля.

Про це у ході спільної прес-конференції, яка відбулася в ночі з четверга на п’ятницю, журналістам розповіли Президент Європейської Ради Шарль Мішель та Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми розглянули «Зелену угоду», яка була вчора представлена Єврокомісією. Ми взяли на себе зобов’язання, щоб до 2050 року Європа стала першим кліматично нейтральним континентом. Ми прийняли це рішення з повагою до занепокоєння, яке висловлювали різні країни, тому що важливо враховувати різні національні обставини, різні стартові позиції та можливі соціальні наслідки. Ми також зважили на те, що для однієї країни буде необхідно більше часу для імплементації цієї мети, і погодилися у липні 2020 року в форматі Європейської Ради повернутися до обговорення стосовно ситуації в цій крані», - зауважив Шарль Мішель.

Відповідаючи на запитання журналістів, він уточнив, що мова йде про Польщу, яка потребує більше часу для адоптації до «Зеленої угоди». При цьому Президент Європейської Ради нагадав, що лише півроку тому під час неформального саміту ЄС у румунському місті Сібіу лише 8 країн ЄС були готові підтримати мету досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. У червні поточного року вже 24 крани підтримали цю дуже амбітну ціль. Сьогодні таке зобовязання взяла вже уся Європа, але країни ЄС з повагою поставилися до позиції Польщі, яка була продиктована національними обставинами.

У свою чергу, Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила високий інтерес та підтримку європейських лідерів стосовно Європейської «Зеленої угоди».

«Ми обговорили всі можливості, які пов’язані із «Зеленою угодою». Безумовно, ми свідомі, що причиною для таких зусиль є руйнівні кліматичні зміни, які ми вже бачили. Але ми маємо рішучість подолати ці кліматичні зміни, та перетворити цю роботу у нові можливості для Європейського Союзу. Зараз ЄС знаходиться у цьому на передовому фронті, і ми хочемо залишити за собою позицію лідера у цьому питанні», - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що Єврокомісія у січні представить пропозиції щодо плану інвестицій у сталий розвиток Європи, який буде поєднаний зі справедливим перехідним механізмом в рамках «Зеленої угоди». Після цього у березні Єврокомісія запропонує новий кліматичний закон у розвиток тієї «зеленої» дорожньої карти, яку вчора представила Єврокомісія.

"При цьому я повністю сприймаю, що для Польщі необхідно більше часу, щоб уважно вивчити наші пропозиції, зокрема, щодо заснування перехідного фонду, який створюється під парасолькою інвестиційного фонду сталого розвитку Європи. Протягом наступного місяця ми представимо більше деталей щодо цієї дорожньої карти. Є регіони, які дійсно залежать від вугілля, і ми визнали що перехідний процес для Польщі є великим питанням, і що ця країна потребує більше часу. Але це не змінить часові рамки для Єврокомісії", - сказала Президент Єврокомісії.