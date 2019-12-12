Амбітний і витончений план: Меркель підтримує європейський Green Deal

Канцлер Німеччина Ангела Меркель підтримує кліматичний план Green Deal свого колишнього міністра оборони, а нині глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це вона заявила на полях саміту ЄС у Брюсселі 12 грудня, повідомляє Укрінформ.

"Це дуже амбітний, дуже витончений план… Німеччина підтримує план, представлений Урсулою фон дер Ляєн", - сказала канцлер.

Вона нагадала, що ФРН уже взяла на себе зобов’язання до 2050 року стати "кліматично нейтральною країною".

Меркель сподівається, що й інші члени ЄС долучаться до цієї ініціативи. Це, за її словами, стало би сильним сигналом того, що до 2050 року Європа стане "кліматично нейтральним континентом".

Канцлер висловила переконання в тому, що робота з новими керівниками європейських структур буде продуктивною.