Лідер канадської опозиції оголосив про свою відставку

Лідер Консервативної партії Канади та глава опозиції Ендрю Шир оголосив про свою відставку.

Відповідну заяву він зробив у Оттаві під час засідання парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відчуваю за належне розповісти моїм друзям та колегам у парламенті про одне з найважчих рішень, які мені будь-коли доводилося ухвалювати. Я щойно поінформував моїх колег з консервативної фракції про свою відставку із посади глави Консервативної партії", - сказав Шир.

Він додав, що проситиме про якнайшвидше проведення нових виборів лідера партії, а до того часу продовжуватиме виконувати свої обов’язки. Шир також не складатиме своїх депутатських повноважень.

"Нашій родині було дуже складно підтримувати темп, необхідний для очолювання фракції та партії під час виборів. Моя дружина Джил виявила абсолютний героїзм. Однак, для просування уперед цій партії та руху необхідний хтось, здатний приділити цьому 100% зусиль. Після розмови з моїми дітьми та близькими я відчув потребу поставити на перше місце родину", - зазначив Шир, який має п’ятеро дітей.

Він додав, що ухвалив це рішення "оскільки воно є найкращим для партії".

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Як повідомлялося, чергові парламентські вибори пройшли у Канаді 21 жовтня. За їх результатами найбільше мандатів отримала Ліберальна партія Джастіна Трюдо, який отримав змогу повторно сформувати уряд. Однак за результатами народного волевиявлення, опозиція суттєво посилила свої позиції. Утім лідер консерваторів наразився на гостру критику через незадовільний результат своєї партії, якій більшість опитувань пророчили перемогу.

Ендрю Шир був одним із 13 канадців, яким Росія у 2014 році заборонила в’їзд на свою територію за рішучу підтримку України. Він неодноразово зазначав, що пишається цим.

Фото: The Canadian Press