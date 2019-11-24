Лідер канадської опозиції: Уроки Голодомору досі актуальні

Консервативна партія Канади сприятиме народу України у розбудові успішної та демократичної держави.

Про це заявив лідер цієї опозиційної політсили Ендрю Шир з нагоди роковин Голодомору, передає кореспондент Укрінформу,

“Консерватори завжди підтримували народ вільної, успішної, демократичної України - й робитимуть це надалі”, - сказав Шир.

Він наголосив, що “уроки Голодомору нині не менш актуальні, ніж раніше, поки Україна протистоїть російській військовій агресії”.

“Я віддаю шану членам українсько-канадської громади за їхню наполегливу працю й відданість поширенню знань про Голодомор серед канадців та по всьому світові”, - зазначив політик.

Шир додав, що план Сталіна з упокорення українців голодом провалився, але залишив глибокі шрами над цілих поколіннях: “Тих, хто пережив створений СРСР голод, протягом десятиліть утримували за залізною завісою, їм відмовляли в основоположних правах людини”.

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Як відомо, Канада першою у світі визнала Голодомор актом геноциду українців. Це відбулося ще у 2008 році, й відтоді у країні на офіційному рівні відзначається День пам’яті жертв голодоморів.