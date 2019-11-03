Канадська опозиція сприятиме євроатлантичній інтеграції України
Про це заявив лідер Консервативної партії Канади Ендрю Шир, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Канадські консерватори завжди стоятимуть разом з Україною в її боротьбі за свободу та успішне майбутнє. Наш попередній консервативний уряд вжив практичних заходів для допомоги Україні. У тому числі відрядив військових інструкторів, надав військову допомогу та наклав широкі санкції на російських посадовців, відповідальних за війну. Ми й надалі виступатимемо на підтримку України та сприятимемо її євроатлантичним прагненням”, - зазначив Шир.
Він нагадав, що Канада була першою західною країною, яка визнала незалежність України.
“У той день утворився міцний зв’язок, яким держави та народи користуються досі. Віднедавна Україна була вимушена знову обороняти свою свободу. Я пишаюся твердою позицією Консервативної партії стосовно захисту українського суверенітету й територіальної цілісності”, - наголосив політик.
Шир додав: його країна пишається тим, що є домівкою для 1,4 млн канадців українського походження.
“Ці працьовиті люди зробили великий внесок до канадського суспільства й допомогли розбудувати міцну, вільну та плюралістичну Канаду”, - підсумував політик.
Як повідомлялося, у рамках операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття з українськими військовими та представниками силових відомств. За чотири роки через канадське навчання пройшли понад 10 тис. українських воїнів.