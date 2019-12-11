Варшава: Метою російських спецслужб є відновлення СРСР

Відносини з Росією насправді є відносинами з її апаратом безпеки. Метою російських спецслужб є відновлення колишнього СРСР.

На цьому під час виступу у вашингтонському аналітичному центрі Wilson Center на конференції з нагоди 30-річчя краху комуністичної системи наголосив глава МВС Польщі, координатор в уряді країни з питань спецслужб Маріуш Камінський, інформує TVP.INFO.

"Метою російських спецслужб є відновлення Радянського Союзу як світової імперії і тому можна спостерігати їх діяльність у Сирії, Венесуелі, Північній Африці, на Кавказі та на Балканах", - заявив Камінський.

Він підкреслив, що у сьогоднішній Росії спецслужби вирішують, хто належить до політичної та економічної еліти, а хто з неї випадає. "Відтак, якщо хто-небудь наважується мати з такою Росією політичні чи економічні контакти, то в реальності він має справу з її апаратом безпеки", - наголосив Камінський.

Посадовець зазначив, що періодично представники російських спецслужб показують світові "своє справжнє обличчя". У цьому контексті він назвав вбивство у Великій Британії колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, нещодавню спробу вбивства Сергія Скрипаля та його доньки, акції саботажу в Україні, а також спробу державного перевороту в Чорногорії.

"Путінське ФСБ є простим продовженням злочинного радянського КДБ – ті самі методи, та сама ментальність", - констатував він.

На переконання Камінського, люди, котрі відповідають за розгортання війни в Україні і за повзучу агресію проти Заходу, мріють про відновлення світового ладу, що спирається на сфери впливу, рівновагу сил, в якій права та інтереси невеликих народів підпорядковані інтересам наддержав.

Він зауважив, що російська влада намагається корумповувати західні бізнес-еліти, використовуючи одну із своїх небагатьох переваг – доступ до природних ресурсів, насамперед енергетичних.

Глава МВС Польщі зазначив, що втручання Росії у демократичні виборчі процеси є ударом по фундаменту незалежності країн та народів. "Такого роду політична агресія росіян має наштовхнутися на нашу рішучу та адекватну реакцію. Відсутність відповіді у таких ситуаціях робить росіян ще більш зухвалими і заохочує їх до подальших дій", - резюмував Камінський.