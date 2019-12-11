Штати запланували в Європі наймасштабніші за 30 років військові навчання

США планують навесні 2020 року провести в Європі найбільші навчання з часів закінчення "холодної війни".

Про це заявив американський генерал-майор Беррі Сігуін, який керує операціями союзників з військового штабу НАТО в Бельгії, повідомляє DW.

Центром навчань, в рамках яких в Європу будуть перекинуті 20 тисяч американських солдатів, стане Німеччина. Американські солдати будуть через Атлантичний океан доставлені в Бельгію і Нідерланди, звідти через територію Німеччини вони будуть передислоковані до Польщі й уздовж східних кордонів НАТО. При цьому збройні сили США приєднаються до вже розміщених в Європі американських військових і сил партнерів НАТО. Загальна чисельність військ, що беруть участь у навчаннях, складе 37 тисяч осіб.

Метою навчань стане попередження Росії від повторення анексій, подібних до захоплення Криму у 2014 році.

Нагадаємо: в листопаді в Литві відбулися двотижневі військові навчання НАТО з участю близько 4000 військовослужбовців з 11 країн-членів альянсу. Крім литовських військ, у навчаннях під назвою "Залізний вовк II" (Iron Wolf II), брали участь, зокрема, підрозділи з Німеччини, США і Великобританії.

Метою навчань, які пройшли на литовському полігоні Пабраде, було покращення взаємодії між силами країн-членів НАТО. Учасники навчань відпрацювали планування і виконання наступальних і оборонних операцій.