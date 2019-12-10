У Євросоюзі вирішили, як боротимуться з гібридними загрозами

Рада міністрів ЄС із загальних справ, яка відбулася у вівторок у Брюсселі, ухвалила резолюцію, що визначає головні напрямки протидії гібридним загрозам та підвищення стійкості країн-членів до такого роду викликів.

Відповідний документ оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«Ми дуже задоволені готовністю країн-членів продовжувати зусилля з протидії гібридним загрозам та з посилення стійкості. Такі заходи є життєво важливими для розбудови всеосяжної безпеки для наших громадян. Хоча головна відповідальність за це лягає на країни-члени, ми стикаємося зі спільними загрозами. У цьому зв’язку формування обізнаності та координація зусиль у різних політичних сферах є вирішальними», - зауважила з цього приводу міністр закордонних справ головуючої в ЄС Фінляндії Тутті Туппурайнен (Tytti Tuppurainen).

Документ визначає гібридні загрози як широкий спектр скоординованих методів та дій, що використовуються ворожими державами та недержавними акторами з метою ураження вразливих демократичних держав та інституцій, не переступаючи межу формального розв’язання військових дій. Прикладами таких дій названі кібернетичні атаки, втручання у вибори, кампанії дезінформації, включаючи ті, що здійснюються у соціальних медіа. Зусилля з протидії таким загрозам є частиною так званого Стратегічного порядку денного ЄС на 2019-2024 роки.

«Рада ЄС підкреслила необхідність продовжувати розвиток співпраці з міжнародними організаціями та країнами-партнерами для посилення стійкості та протидії гібридним загрозам, зокрема, співробітництво між ЄС і НАТО і співпрацю з країнами-сусідами Євросоюзу», - йдеться у документі.

До сфер, які потенційно можуть стати джерелом гібридних загроз, віднесено розвиток «чутливих» технологій, включаючи створення штучного інтелекту та засоби для опрацювання великого масиву даних. Стійкість до таких загроз потребує аналізу походження та спрямованості прямих іноземних інвестицій, а також оцінки майбутнього впливу певних законодавчих ініціатив.

Ключовим пріоритетом Рада ЄС визначила захист національної та загальноєвропейської критичної інфраструктури, збереження функцій та послуг, які є критичними для належного функціонування держави, економіки та суспільства, включаючи функціонування фінансового та приватного секторів.

У тому, що стосується протидії дезінформації, Рада ЄС наголосила на важливості імплементації Плану дій ЄС проти дезінформації та необхідність належного ресурсного забезпечення трьох оперативних груп Страткому (Схід, західні Балкани, Південь) у складі Європейської служби зовнішніх дій.

Рада міністрів ЄС в оприлюднених висновках наголошує на тому, що всі зусилля з протидії гібридним загрозам мають завжди здійснюватися з повагою до фундаментальних прав, включаючи захист особистих даних, свободи висловлювань та інформації, свободу зібрань та інших свобод, передбачених Хартією з фундаментальних прав.