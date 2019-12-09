Провал нормандського саміту похитне престиж Макрона – France 24

Якщо президенти Володимир Зеленський і Володимир Путін не досягнуть домовленостей на саміті у нормандському форматі 9 грудня, то це матиме негативні наслідки як для встановлення миру, так і для особистого престижу президента Еммануеля Макрона.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі France 24, оприлюдненому 9 грудня – у день проведення у Парижі саміту у нормандському форматі за участі лідерів Франції, України, Німеччини та Росії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Якщо Путін і Зеленський зазнають невдачі в намаганні домовитися про конкретні кроки в утвердженні довіри під час переговорів у Єлисейському палаці, це може розглядатися як головний удар по надіях на мир, а також по особистому престижу Макрона", - вважає автор публікації.

Як зазначається, Макрон за останні місяці визначив серед своїх пріоритетів зростання рішучої присутності на міжнародній арені, у той час як Німеччина проводить менш активну дипломатію.

"Для Зеленського можливості для маневру на переговорах у понеділок будуть обмеженими", - також вважає французький аналітик.

Водночас, йдеться у публікації, пріоритетом Москви є збереження впливу на Україну, наполягання на автономії та проведенні виборів у неконтрольованих урядом територіях Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі відбудеться саміт у нормандському форматі за участі лідерів Франції, України, Німеччини та Росії.