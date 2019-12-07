У Польщі виявили найбільшу за 30 років партію кокаїну

Працівники поліції та митної служби Польщі виявили найбільшу за останні 30 років партію кокаїну – майже 2 тонни - вартістю близько 2 млрд злотих (понад $500 мільйонів).

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Це була спроба переправлення найбільшої партії за останні багато років, без сумніву – найбільшої партії за останні принаймні 30 років”, - зазначив Моравецький.

За його словами, в операції з викриття злочинної групи були залучені Центральне слідче бюро поліції та податкова служба.

Начальний національної поліції Польщі Ярослав Шимчик уточнив, що виявлено 1850 кг кокаїну, який був змішаний з крейдою у контейнері з Колумбії.

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Лабораторію для очищення кокаїну від домішок виявили у Великопольському воєводстві на заході країни. За словами керівника польської поліції, це було найсучасніша лабораторія, яку доводилося бачити поліціянтам на території країни.