У Польщі виявили найбільшу за 30 років партію кокаїну
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
“Це була спроба переправлення найбільшої партії за останні багато років, без сумніву – найбільшої партії за останні принаймні 30 років”, - зазначив Моравецький.
За його словами, в операції з викриття злочинної групи були залучені Центральне слідче бюро поліції та податкова служба.
Начальний національної поліції Польщі Ярослав Шимчик уточнив, що виявлено 1850 кг кокаїну, який був змішаний з крейдою у контейнері з Колумбії.
Лабораторію для очищення кокаїну від домішок виявили у Великопольському воєводстві на заході країни. За словами керівника польської поліції, це було найсучасніша лабораторія, яку доводилося бачити поліціянтам на території країни.