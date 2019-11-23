У порту Роттердама з початку року виявили 28 тонн кокаїну

Протягом 2019 року в порту Роттердама, другого завбільшки міста Нідерландів, було перехоплено 28 тонн кокаїну.

Про це повідомляє NOS.

“28 тисяч кілограмів кокаїну було перехоплено в порту Роттердама до початку цього тижня. Це рекорд Торік було виявлено 19 тис. кг", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим мер Роттердама Ахмед Абуталеб заявив: для боротьби з наркотиками в порту слід збільшити чисельність працівників митниці та міської поліції.

Як повідомлялося, з початку листопада на узбережжя Атлантичного океану у Франції хвилі викинули понад 750 кг кокаїну в пластикових пакунках. Через це навіть довелося закрити кілька пляжів. Вартість знайдених наркотиків оцінюють у 60 мільйонів євро.