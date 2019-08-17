На складі фруктів у Болгарії знайшли кокаїну на €2,6 мільйона

Правоохоронні органи Болгарії виявили на складі плодоовочевої продукції в курортному місті Бургас 75 кг кокаїну загальною вартістю близько 2,6 мільйона євро.

Інформацію про це підтвердив прокурор обласної прокуратури Бургаса Георгій Чінев, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"75 кілограмів кокаїну знайдено серед коробок з бананами, які недавно були завезені на склад. За цінами чорного ринку його вартість становить близько 2,6 мільйона євро", - повідомив прокурор.

За його словами, наркотик був уже розфасований і готовий до продажу.

Одержувачем бананів з Еквадору в товарних накладних указана одна з торгових фірм Бургаса.

Розпочато кримінальне розслідування.

За болгарським законодавством, торгівля наркотиками карається ув'язненням до 15 років і штрафом до 50 тисяч євро.