На берег Нової Зеландії викинуло партію кокаїну на $2 мільйони
Про це повідомляє The Guardian.
«Кокаїн з вуличною вартістю близько 2 мільйонів доларів (3 мільйона новозеландських доларів) викинуло на дикий новозеландський пляж», - йдеться в повідомленні.
У середу ввечері на пляжі Бетеллс на західному узбережжі Окленда були знайдені підозрілі пакети. Аналіз показав, що згортки були наповнені кокаїном.
У зв'язку з цим поліція мобілізувала вертоліт і пошукові групи для пошуку наркотиків: «Існує невелика ймовірність того, що додаткові пакети можуть з'явитися на пляжі, і ми просимо всіх представників громадськості негайно зв'язатися з нами, якщо вони їх знайдуть», - заявив детектив-інспектор Колін Парментер.
За словами дослідника Хосе Суза-Сантоса, кокаїн, ймовірно, походить з Перу або Колумбії, де його можна придбати за ціною від 7 тис. доларів США за кілограм.
Фото: NZ police