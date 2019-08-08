На берег Нової Зеландії викинуло партію кокаїну на $2 мільйони

На дикий пляж на західному узбережжі Окленда викинуло сітку з партією кокаїну загальною вартістю близько 2 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Guardian.

«Кокаїн з вуличною вартістю близько 2 мільйонів доларів (3 мільйона новозеландських доларів) викинуло на дикий новозеландський пляж», - йдеться в повідомленні.

У середу ввечері на пляжі Бетеллс на західному узбережжі Окленда були знайдені підозрілі пакети. Аналіз показав, що згортки були наповнені кокаїном.

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У зв'язку з цим поліція мобілізувала вертоліт і пошукові групи для пошуку наркотиків: «Існує невелика ймовірність того, що додаткові пакети можуть з'явитися на пляжі, і ми просимо всіх представників громадськості негайно зв'язатися з нами, якщо вони їх знайдуть», - заявив детектив-інспектор Колін Парментер.

За словами дослідника Хосе Суза-Сантоса, кокаїн, ймовірно, походить з Перу або Колумбії, де його можна придбати за ціною від 7 тис. доларів США за кілограм.

Фото: NZ police