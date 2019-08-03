Гамбурзькі митники вилучили найбільшу у Німеччині партію кокаїну
Про це повідомляє міська поліція.
«Митниця в Гамбурзі виявила на контейнерному судні 4,5 тонни кокаїну – це найбільша вилучена в Німеччині партія», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що два тижні тому працівники головного митного офісу в Гамбурзі звернули увагу на підозрілий контейнер з Монтевідео, призначений для Антверпена. Коли митники відкрили контейнер, згідно з документами завантажений соєю, вони виявили 211 спортивних сумок, у яких, як потім з'ясувалося, було понад 4200 пачок пресованого кокаїну.
Вартість конфіскованого оцінюється майже в 1 мільярд євро.
Розпочато розслідування.
До цього найбільшою вилученою в Німеччині партією були 3,8 тонни кокаїну, вилучені також у порту Гамбурга у 2017 році в результаті трьох операцій.
Фото: presseportal.de