Гамбурзькі митники вилучили найбільшу у Німеччині партію кокаїну

Гамбурзька митниця вилучила 4,5 тонни кокаїну, що є найбільшою партією, конфіскованою в Німеччині.

Про це повідомляє міська поліція.

«Митниця в Гамбурзі виявила на контейнерному судні 4,5 тонни кокаїну – це найбільша вилучена в Німеччині партія», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два тижні тому працівники головного митного офісу в Гамбурзі звернули увагу на підозрілий контейнер з Монтевідео, призначений для Антверпена. Коли митники відкрили контейнер, згідно з документами завантажений соєю, вони виявили 211 спортивних сумок, у яких, як потім з'ясувалося, було понад 4200 пачок пресованого кокаїну.

Читайте також: У найбільшому аеропорту Канади виявили мережу наркоторговців

Вартість конфіскованого оцінюється майже в 1 мільярд євро.

Розпочато розслідування.

До цього найбільшою вилученою в Німеччині партією були 3,8 тонни кокаїну, вилучені також у порту Гамбурга у 2017 році в результаті трьох операцій.

Фото: presseportal.de