У найбільшому аеропорту Канади виявили мережу наркоторговців

Канадські правоохоронці викрили двох працівників міжнародного аеропорту Торонто, які завозили до країни наркотики.

Про це повідомили у відділенні Королівської канадської кінної поліції міста Кітченер, яке очолювало розслідування.

Зазначається, що у результаті спецоперації вдалося арештувати 11 осіб, двоє з яких були співробітниками відомої туристичної компанії у аеропорту Торонто.

Загалом проти зловмисників висунуто більше 40 обвинувачень.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 400 тис. дол. готівкою, три автомобілі та більше 40 кг наркотиків, вулична ціна на які досягає 10 млн дол.

За інформацією поліції, керівництво туристичної компанії, співробітники якої потрапили під підозру, усіляко співпрацювало із правоохоронними органами.

фото: поліція міста Кітченер