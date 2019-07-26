За торгівлю людьми у США арештували 16 морських піхотинців
Укрінформ
16 службовців Корпусу морської піхоти США опинилися за ґратами за підозрою в торгівлі людьми та причетності до незаконного обігу наркотиків.
Про це інформує CNN.
"Шістнадцять американських морських піхотинців були заарештовані у четвер через причетність до різних незаконних дій, починаючи від торгівлі людьми до зловживань, пов'язаних із наркотиками", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що арешти були проведені в Кемп-Пендлтоні, штат Каліфорнія, за результатами попереднього розслідування.
Крім того, повідомляється, що вісім інших службовців Корпусу морської піхоти були допитані стосовно їхньої участі в інших правопорушеннях, пов'язаних із наркотиками.
Слідство триває.
Фото: marinecorpstimes.com