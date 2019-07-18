Пентагон посилає ще 2 тисячі військових на мексиканський кордон
Про це повідомляє Politico з посиланням на речника Пентагона Кріса Мітчелла.
“Тимчасово виконувач обов'язки міністра оборони Річард Спенсер авторизував додатково розгорнути на американсько-мексиканському кордоні 1100 військових та 1000 співробітників Нацгвардії Техасу ”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Politico, таким чином на кордоні перебуватимуть 6600 військових.
За словами Мітчелла, підкріплення має приїхати на кордон “впродовж кількох тижнів”.
Він додав, що на місці вони будуть допомагати американським прикордонникам з мігрантами.
Речник Пентагону зазначив, що відповідне рішення було ухвалене через “скорочення добровольців серед персоналу Національної гвардії США”.
Як повідомлялося, 15 липня, у Сполучених Штатах почалися арешти нелегальних мігрантів з їхньою подальшою депортацією.