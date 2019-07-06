Екс-директора мексиканської нафтової компанії звинуватили у корупції

Колишнього виконавчого директора державної мексиканської нафтогазової компанії Pemex звинувачують в отриманні хабара у розмірі 10 мільйонів доларів.

Про це інформує BBC.

«Видано ордер на арешт Еміліо Лозоя, колишнього виконавчого директора мексиканської державної нафтогазової компанії Pemex», - йдеться у повідомленні.

Його звинувачують у отриманні хабара 10 мільйонів доларів від бразильського будівельного гіганта - компанії «Odebrecht», яка визнала, що платила хабарі політикам в країнах Латинської Америки.

У тій же корупційній справі проходять дружина, сестра та мати Еміліо Лозоя, їх наразі розшукують, повідомили у прокуратурі.

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Адвокат Лозоя спростовує звинувачення, і вже заявив, що проситиме скасувати ордер на арешт.

Лозоя був директором Pemex до 2016 року.

Фото: mexiconewsdaily.com