Екс-директора мексиканської нафтової компанії звинуватили у корупції
Укрінформ
Колишнього виконавчого директора державної мексиканської нафтогазової компанії Pemex звинувачують в отриманні хабара у розмірі 10 мільйонів доларів.
Про це інформує BBC.
«Видано ордер на арешт Еміліо Лозоя, колишнього виконавчого директора мексиканської державної нафтогазової компанії Pemex», - йдеться у повідомленні.
Його звинувачують у отриманні хабара 10 мільйонів доларів від бразильського будівельного гіганта - компанії «Odebrecht», яка визнала, що платила хабарі політикам в країнах Латинської Америки.
У тій же корупційній справі проходять дружина, сестра та мати Еміліо Лозоя, їх наразі розшукують, повідомили у прокуратурі.
Адвокат Лозоя спростовує звинувачення, і вже заявив, що проситиме скасувати ордер на арешт.
Лозоя був директором Pemex до 2016 року.
Фото: mexiconewsdaily.com