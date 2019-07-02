Країни G20 не даватимуть політичний притулок обвинуваченим у корупції
Про це йдеться в офіційній заяві G20.
“Ми продовжимо практичне співробітництво з метою подолання корупції та підтверджуємо наше зобов'язання відмовляти у наданні безпечного притулку особам, яких підозрюють у корупції, та їх активам...Ми співпрацюватимемо більш тісно щодо повернення статків корупційного походження”, - йдеться у заяві.
Лідери країн G20 зобов'язалися посилити зусиллях щодо запобігання та боротьби з корупцією, а також впровадити План дій щодо боротьби з корупцією 2019-2021р.
“Ми з нетерпінням чекаємо на підготовку робочого документа для міжнародної співпраці щодо затримання економічних злочинців та повернення викрадених активів, який мають підготувати відповідні міжнародні організації”, -йдеться у документі.
До G20 входять США, Євросоюз, Туреччина, Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Саудівська Аравія, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія і Росія.
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