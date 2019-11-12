На пляжі Франції хвилі винесли сотні кілограмів кокаїну

З початку місяця понад 750 кг кокаїну в пластикових пакунках викинуло вздовж узбережжя Атлантичного океану у Франції.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Зазначається, що наркотики знайшли на пляжах від департаменту Ланди, що на крайньому півдні, до лиману Луари на захід від міста Нант.

У департаменті Жиронда поблизу міста Бордо закрили кілька пляжів. Людей попросили не підбирати пакунків з наркотиками.

Вартість знайденого кокаїну оцінюють в 60 мільйонів євро.

"Про будь-яку знахідку слід негайно повідомити поліцію чи жандармів [воєнізовану поліцію], не чіпаючи [наркотики]", - заявили в місцевій прокуратурі.

Транспортування наркотиків, таких як кокаїн, у Франції може закінчитися вироком у 10 років ув'язнення.

За даними слідства, знайдений на пляжах наркотик "ймовірно, походить з Південної Америки".

У ході розслідування прокуратура перебуває на зв'язку зі службами з питань боротьби з наркотиками США та Європи.