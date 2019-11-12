На пляжі Франції хвилі винесли сотні кілограмів кокаїну
Про це повідомляє ВВС Україна.
Зазначається, що наркотики знайшли на пляжах від департаменту Ланди, що на крайньому півдні, до лиману Луари на захід від міста Нант.
У департаменті Жиронда поблизу міста Бордо закрили кілька пляжів. Людей попросили не підбирати пакунків з наркотиками.
Вартість знайденого кокаїну оцінюють в 60 мільйонів євро.
"Про будь-яку знахідку слід негайно повідомити поліцію чи жандармів [воєнізовану поліцію], не чіпаючи [наркотики]", - заявили в місцевій прокуратурі.
Транспортування наркотиків, таких як кокаїн, у Франції може закінчитися вироком у 10 років ув'язнення.
За даними слідства, знайдений на пляжах наркотик "ймовірно, походить з Південної Америки".
У ході розслідування прокуратура перебуває на зв'язку зі службами з питань боротьби з наркотиками США та Європи.