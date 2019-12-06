В Австралії виявили рекордну партію наркотиків на $820 млн
Укрінформ
Австралійська поліція виявила рекордну партію метамфетаміну на суму 820 мільйонів доларів США, що надійшла з Таїланду.
Про це повідомляє CNN.
“Австралійські правоохоронці виявили рекордну партію метамфетаміну на суму 820 мільйонів доларів. Наркотики були заховані у стереодинаміках, які були привезені з Таїланду”, - йдеться у повідомленні.
За даними поліцій, йдеться про 1596 кг метамфітаміну.
Також у ході огляду кількох місць в Мельбурні було виявлено ще 37 кг героїну вартістю 12,6 млн доларів США.
Трьом підозрюваним у справі загрожує довічний термін позбавлення волі.
Як повідомлялося, поліція в австралійському штаті Квінсленд конфіскувала партію екстазі вартістю близько 61 мільйона доларів США.