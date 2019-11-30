На Закарпатті СБУ затримала масштабну контрабанду героїну до Європи

На Закарпатті співробітники Служби безпеки України блокували масштабну контрабанду героїну до однієї з країн Євросоюзу.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"На пункті пропуску «Ужгород» правоохоронці спинили автомобіль із будівельними матеріалами. Під час поглибленого огляду транспортного засобу були виявлені приховані у листах клеєної фанери підозрілі пакунки. Проведений на місці експрес-аналіз показав, що у пакетах знаходиться героїн", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці перевірили частину вантажу, у кожному з оглянутих листів фанери виявлено наркотики. Загальна вага вилучених наркотиків становить 374 кілограми.

Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду наркотичних засобів у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження наркотиків, відправники та замовники товару.

Заходи із блокування контрабанди наркотиків проводилися спільно з Держприкордонслужбою та митниками під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Фото: СБУ