На Закарпатті СБУ затримала масштабну контрабанду героїну до Європи

На Закарпатті СБУ затримала масштабну контрабанду героїну до Європи

Фото
Укрінформ
На Закарпатті співробітники Служби безпеки України блокували масштабну контрабанду героїну до однієї з країн Євросоюзу.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"На пункті пропуску «Ужгород» правоохоронці спинили автомобіль із будівельними матеріалами. Під час поглибленого огляду транспортного засобу були виявлені приховані у листах клеєної фанери підозрілі пакунки. Проведений на місці експрес-аналіз показав, що у пакетах знаходиться героїн", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці перевірили частину вантажу, у кожному з оглянутих листів фанери виявлено наркотики. Загальна вага вилучених наркотиків становить 374 кілограми.

Наразі у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 305 (замах на контрабанду наркотичних засобів у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження наркотиків, відправники та замовники товару.

Читайте також: На кордоні з Молдовою затримали “кур’єра” зі шпигунськими ґаджетами

Заходи із блокування контрабанди наркотиків проводилися спільно з Держприкордонслужбою та митниками під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

Фото: СБУ

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-