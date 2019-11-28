На кордоні з Молдовою затримали “кур’єра” зі шпигунськими ґаджетами

Прикордонники Могилів-Подільського загону у пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач» у чоловіка виявили шпигунські пристрої.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«45-річний громадянин України, який прямував до Республіки Молдова, під час контролю намагався усіляко відволікти увагу правоохоронців. Поглиблений огляд його речей дав свій результат – у валізі чоловіка прикордонники знайшли двоє окулярів та чотири ручки з вмонтованими мінівідеокамерами, а також відеокамеру для прихованого спостереження з комплектуючими елементами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив чоловік, ці речі були придбані через мережу Інтернет, і він, начебто, за певну винагороду мав виконати роль кур’єра та доставити пристрої до Республіки Молдова.

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СБУ встановлюватиме усі обставини справи.

Фото: dpsu.gov.ua