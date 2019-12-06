У Британії опублікували "секретний" Brexit-план уряду Джонсона

Лідер Лейбористської партії Британії Джеремі Корбін оприлюднив, у розпал передвиборної кампанії, "секретний" план уряду щодо Brexit, звинувативши консерваторів та голову уряду Бориса Джонсона у брехні.

Про це інформує BBC.

"Джеремі Корбін заявив, що таємний документ, здобутий лейбористами, показує, що Борис Джонсон хибно представляє суспільству свою угоду щодо Brexit та руйнівний вплив, що матиме ця угода на Північну Ірландію", - йдеться у повідомленні.

Корбін назвав цей документ "вагомим доказом", що Північна Ірландія буде "символічно відокремлена" від решти Великої Британії після Brexit, шляхом впровадження митних перевірок.

Джонсон неодноразово говорив, що між островом Ірландія та Британією не буде ніякого кордону.

Таємний документ передбачає запровадження митного контролю на кордоні між основною частиною Великої Британії та Північною Ірландією, що де-факто означає появу повноцінного кордону у межах однієї держави.

Корбін заявив, що це є неприпустимим для інтересів держави, а крім того, матиме негативний вплив на економіку Великої Британії.

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Джонсон уже спростував "злив" лейбористів, назвавши слова Корбіна "маячнею".

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори пройдуть у Великій Британії 12 грудня, а вихід країни з ЄС було відтерміновано до 31 січня 2020 року.