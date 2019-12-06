Туск назвав Brexit однією з найбільших помилок в історії ЄС

Колишній президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що Brexit був однією з найбільш вражаючих помилок в історії ЄС.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

Туск заявив, що Brexit був "найболючішим і найсумнішим досвідом" за його п'ять років на посаді глави Євроради, на яку також припав бурхливий період грецької кризи в єврозоні, різкі суперечки з приводу міграції та вибори президента США.

"Це чиста ілюзія (думати), що легше встановити хороші відносини з Великою Британією, коли вона перебуває за межами ЄС", - наголосив він.

За словами Туска, і для ЄС, і для Британії буде краще, якщо Brexit не відбудеться.

Ексглава Європейської ради також розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона за слова про "смерть мозку" НАТО.

"Якщо ми хочемо ставитися до Макрона як до майбутнього лідера всієї Європи, в політичному сенсі, то нам потрібен політик, який почувається більш відповідальним за ЄС у цілому, а не лише за Францію", - сказав Туск.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори пройдуть у Великій Британії 12 грудня, а вихід країни з ЄС було відтерміновано до 31 січня 2020 року.

Фото: politico.eu