“Я фанат Brexit”: Трамп висловив підтримку Джонсону

Президент США Дональд Трамп пообіцяв не втручатися у загальні вибори у Британії, водночас висловивши підтримку прем’єр-міністру Борису Джонсону та Brexit.

Про це глава Білого дому заявив на полях чергового саміту Альянсу у Лондоні, повідомляє Sky News.

"Я не буду втручатися у (британські – ред.) вибори. Як я вже казав, я фанат Brexit", - заявив Трамп.

Президент США також позитивно висловився про британського прем’єра Бориса Джонсона.

"Я залишатимусь осторонь (виборів – ред.), але Борис (Джонсон – ред.) дуже компетентний, і я думаю, що він зробить добру справу", - додав Трамп.

Також Трамп заявив, що він планує зустрітися з Джонсоном в рамках саміту НАТО, повідомляє AFP у Twitter.

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Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порадив президенту США Дональду Трампу не втручатися у британську передвиборчу кампанію.

Раніше Трамп закликав британського прем'єра Бориса Джонсона й ініціатора Brexit Найджела Фараджа об'єднати зусилля на дострокових парламентських виборах в країні 12 грудня.