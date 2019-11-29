Джонсон порадив Трампу триматися подалі від британських виборів

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порадив президенту США Дональду Трампу не втручатися у британську передвиборчу кампанію.

Про це він заявив в ефірі радіо LBC, повідомляє The Telegraph.

"Те, що ми (Британія та США — ред.) традиційно не робимо, як близькі союзники і друзі — ми не втручаємося у виборчі кампанії один одного", - сказав Джонсон.

Раніше Трамп закликав британського прем'єра Бориса Джонсона й ініціатора Brexit Найджела Фараджа об'єднати зусилля на дострокових парламентських виборах в країні 12 грудня.

"Вони обидва мені подобаються. Я думаю, що Борис правильно це зробить. Я б хотів побачити, що Найджел і Борис об'єдналися (на виборах — ред.). Я думаю, що це можливо", - сказав Трамп.

Лідер британської опозиції Джеремі Корбін заявив, що Трамп своїми висловлюваннями намагається втрутитися у парламентські вибори країни, аби допомогти своєму другу Джонсону виграти їх.

Як повідомлялося, Трамп має прибути на саміт НАТО в Лондон 2 грудня. Очікується, що президент США та прем'єр Британії можуть зустрітися в рамках заходу.