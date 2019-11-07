Російські олігархи активно "підтримують фунтом" партію Джонсона

Російські олігархи, які живуть у Великій Британії, збільшили фінансові внески на користь Консервативної партії голови уряду Бориса Джонсона впродовж останнього року.

Про це пише Euobserver.

"Фінансові внески російських підприємців на користь Консервативної партії Британії збільшилися з 350 000 фунтів стерлінгів у попередньому році до 489 850 фунтів стерлінгів у період з листопада 2018 року по жовтень 2019 року", - зазначає видання згідно з даними розслідування Open Democracy.

У Консервативній партії заявили, що в цьому немає нічого протизаконного, оскільки олігархи російського походження давно стали британськими громадянами.

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Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон звинуватив свого головного політичного опонента, лідера Партії лейбористів Джеремі Корбіна у тому, що після теракту в Солсбері він став на бік Путіна.