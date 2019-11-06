Джонсон звинувачує свого опонента на виборах у підтримці Путіна

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон звинуватив свого головного політичного опонента, лідера партії Лейбористів Джеремі Корбіна у тому, що після теракту в Солсбері він став на бік Путіна.

Про це повідомляє Birmingham Live.

"Прем'єр-міністр заявив, що Джеремі Корбін перейшов на бік Володимира Путіна після отруєння на вулицях Солсбері", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після інциденту у Солсбері у 2018 році Корбін поставив під сумнів докази того, що Москва стояла за атакою. Корбін закликав надати додаткові докази причетності іноземної держави після того, як інспектори Організації із заборони хімічної зброї підтвердили, що токсином, що застосовувався під час теракту, був "Новічок".

Як повідомлялося, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості у британському Солсбері та шпиталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

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Пізніше, 30 червня, "Новічком" отруїли двох людей у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив.

5 вересня прокуратура Британії назвала імена двох росіян, підозрюваних у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - "Олександр Петров" (справжнє ім'я Олександр Мишкін) та "Руслан Боширов" (справжнє ім'я Анатолій Чепіга) - є офіцерами ГРУ.