Трамп просить Верховний суд заблокувати передачу його податкових декларацій Конгресу

Юридична команда президента США звернулася до Верховного суду з проханням заблокувати дію повістки нижньої палати Конгресу щодо передачі їй податкових декларацій Дональда Трампа за останні вісім років.

Про це йдеться в повідомленні американського телеканалу CNN.

"Дональд Трамп 5 грудня попросив Верховний суд заблокувати повістку щодо видачі його фінансових документів, аргументуючи це тим, що Палата представників перевищила свої повноваження, коли виступила з вимогою до бухгалтерської фірми Трампа "Mazars USA" надати його особисту документацію", - зазначається в повідомленні.

Раніше Верховний суд США на прохання юристів Білого дому призупинив рішення останньої судової інстанції, яке дозволяло передати ці документи Конгресу. Протягом ближчих днів судді останньої інстанції мають вирішити, чи прийняти апеляцію глави Білого дому.

Тим часом, адвокати Трампа опрацьовують лінію захисту свого клієнта в іншій справі – щодо видачі американськими законодавцями повістки німецькому "Deutsche Bank" із запитом подібних документів. Поки триває судовий розгляд, документи не передаватимуться.

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Як повідомляв Укрінформ, впродовж останнього часу Дональд Трамп програвав подібні справи в судах попередніх інстанцій. Зокрема, на початку листопада суд Мангеттена відмовив президенту в спробах заблокувати повістку окружної прокуратури щодо його податкових декларацій. Адвокати Трампа наполягали, що президент має імунітет у кримінальних розслідуваннях, однак суд скасував позов.

Крім того, 11 листопада федеральний суд також відхилив клопотання юристів Білого дому щодо блокування вимог закону штату Нью-Йорк, який дозволяє Конгресу розглядати податкові декларації резидентів, у тому числі президента США.

Фото: The White House