Суд дозволив Конгресу вимагати від банків документи про фінанси Трампа

Федеральний апеляційний суд у Нью-Йорку визначив, що Палата представників США може вимагати від Deutsche Bank та банку Capital One банківські записи президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на рішення суду.

"Інтереси комітетів Палати в реалізації їхньої конституційно-законодавчої функції є значно вагомішими від будь-яких громадських інтересів, пов’язаних з уникненням ризику відвертання уваги керівника (від роботи) внаслідок розкриття документів, що відображають його приватні фінансові операції", - пояснив суд.

Цим судовим рішенням, на думку CNN, завдано ще одного удару по намаганнях президента США блокувати зусилля Конгресу щодо отримання його фінансових даних.

Як повідомляв Укрінформ, 22 травня федеральний суд у штаті Нью-Йорк ухвалив рішення, що дозволяє банкам Deutsche Bank та Capital One передати у Конгрес США фінансові звіти Дональда Трампа. Адвокати оскаржили це рішення.

Також Федеральний суд Сполучених Штатів відмовив президенту Трампу в позові, яким він намагався заблокувати повістку прокурора щодо примусового надання податкових декларацій в рамках розслідування президентської кампанії.