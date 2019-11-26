Верховний суд США задовольнив прохання Трампа щодо податкових декларацій

Верховний суд США, який має поставити крапку в судових програшах Трампа навколо вимог з боку Конгресу на отримання його податкових декларацій за останні вісім років, призупинив рішення останньої судової інстанції, що дозволила розкрити ці документи.

Відповідне рішення було винесено в понеділок, повідомляє американське видання The Hill.

"Верховний суд у понеділок задовольнив прохання президента Трампа тимчасово призупинити дію повістки на отримання його фінансових звітів Комітетом з нагляду та реформ Палати представників на час розгляду апеляції (президента - ред.) по цій справі", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, півтора тижня тому команда президента звернулися до Верховного Суду з проханням скасувати попереднє судове рішення, яке вимагає доступ до податкових декларацій Трампа в період з 2011 по 2018 роки.

До цього він програвав справу в судах попередніх інстанцій попри потужну команду адвокатів. Лише цього місяця відбулося два судових засідання по справі. Зокрема, на початку листопада суд Мангеттена відмовив президенту в спробах заблокувати повістку окружної прокуратури, яка вимагала податкові декларації Дональда Трампа за останні вісім років. Адвокати Трампа наполягали, що він має імунітет у кримінальних розслідуваннях, однак суд скасував позов.

Крім того, 11 листопада федеральний суд також відхилив клопотання юристів Білого дому щодо блокування закону штату Нью-Йорк, який дозволяє Конгресу розглядати податкові декларації резидентів, у тому числі президента США.