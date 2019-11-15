Трамп звернувся до Верховного суду, аби не розкривати податкових декларацій

Юристи президента США звернулися до Верховного Суду з проханням скасувати попереднє судове рішення, яке вимагає доступ до податкових декларацій Трампа в період з 2011 по 2018 роки.

Про це йдеться в заяві адвоката Дональда Трампа Джея Секулова, яку наводить видання The Hill.

"Ми подали клопотання до Верховного суду США з проханням скасувати рішення суду другого округу за повісткою, виданою окружним прокурором Нью-Йорка", - заявив адвокат президента.

Він назвав рішення суду неправильним і наголосив, що його треба скасувати.

"У нашій петиції ми наполягаємо, що повістка порушує Конституцію США, й тому не має сили. Ми сподіваємось, що Верховний Суд забезпечить перегляд цієї важливої конституційної справи та скасує небезпечне і руйнівне рішення апеляційного суду", - заявив адвокат президента.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Федеральний суддя відхилив клопотання юристів президента США щодо блокування закону штату Нью-Йорк, який дозволяє Конгресу розглядати податкові декларації резидентів, у тому числі Дональда Трампа.

Минулого тижня апеляційний суд Мангеттена також відмовив адвокатам президента США. Вони намагалися заблокувати повістку окружної прокуратури, яка вимагала податкові декларації Дональда Трампа за останні вісім років. Адвокати президента наполягали, що він має імунітет у кримінальних розслідуваннях, однак суд скасував позов з боку президента США.