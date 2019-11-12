Трамп знову програв у суді "податкову" справу

Федеральний суддя відхилив клопотання юристів президента США щодо блокування закону штату Нью-Йорк, який дозволяє Конгресу розглядати податкові декларації резидентів, у тому числі Дональда Трампа.

Про це інформує телеканал ABC News.

"Федеральний суддя в понеділок завдав ще одного удару по президенту Дональду Трампу та його постійних зусиллях уникнути передачі податкових декларацій до Конгресу. Суддя Карл Ніколс задовольнив клопотання про відхилення позову, який Трамп подав у липні через закон TRUST у штаті Нью-Йорк, що надає Конгресу повноваження отримати податкову інформацію про резидентів", - зазначається в повідомленні.

У липні губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо ухвалив поправки до місцевого податкового кодексу, які дозволяють надавати профільним комітетам Конгресу США податкові документи мешканців штату.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня апеляційний суд Мангеттена також відмовив адвокатам президента США. Вони намагалися заблокувати повістку окружної прокуратури, яка затребувала податкові декларації Дональда Трампа за останні вісім років. Адвокати президента наполягали, що він має імунітет у кримінальних розслідуваннях, однак суд скасував позов. Тоді Трамп оскаржив це рішення.

Фото: The White House