Трамп програв "податкову" справу в апеляційному суді

Апеляційний суд Мангеттена відмовив адвокатам президента США, які намагалися заблокувати розкриття його податкових декларацій у контексті кримінального провадження прокуратури Нью-Йорка.

Про це повідомляє CNN.

"Президент Дональд Трамп зазнав поразки з апеляцією, намагаючись відвернути подання своїх податкових декларацій до журі присяжних", - ідеться в повідомленні.

Колегія апеляційного суду другого округу Нью-Йорка заявила, що "імунітет президента не заважає журі присяжних штату видавати повістку для отримання допомоги в розслідуванні потенційних злочинів".

Суд визнав це слушним навіть у випадках, коли розслідування стосується глави держави: "Будь-який імунітет президента у кримінальному процесі, що ведеться державою, не заважає виконанню судової повістки".

Як повідомлялося, юристи Трампа намагалися заблокувати повістку окружної прокуратури Мангеттена, яка затребувала податкові декларації Дональда Трампа за останні вісім років. Адвокати президента наполягали, що він має імунітет у кримінальних розслідуваннях, однак окружний суд скасував позов. Тоді Трамп оскаржив це рішення.

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Нинішня постанова апеляційного суду теоретично відкриває слідчим доступ до податкових декларацій Трампа. Однак адвокат американського лідера Джей Секулов заявив, що його клієнт продовжить процес апеляції та звернеться до верховного суду США.

Фото: The White House